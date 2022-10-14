Başkan Işıksu'dan Amatör Sporu sevindiren destek

Amatör Spor Kulübü yöneticileri ile buluşan Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı'mızın spor geleceğinin çok daha iyi noktalarda olması için gayretle çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Kulübümüzle uluslararası ve ulusal başarılara imza atmanın, amatör spor kulüplerimizle her zaman beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de Amatör Spor Kulüplerimize 350 bin TL'lik destek sağlıyoruz. Hayırlı olsun. Adapazarı, sporla güzel” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Meclis Üyeleri Behlül Bayrak ve Nilgün Akman ile birlikte amatör spor kulüpleri yöneticileri ile buluştu. Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Yaşar Zımba'nın da katıldığı buluşmada, amatör kulüplerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Mutlu Işıksu, 2022-2023 Amatör Futbol sezonunun hayırlı olması ve müsabakaların fair-play ruhu içinde oynanarak tamamlanması temennisinde bulundu.

Adapazarı'nın her alanda başarılı ve örnek gösterilen bir merkez olması için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdi. Başkan Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı'mızın yönetimini emanet aldığımız ilk günden bugüne, her zaman, “Adapazarı, sporla güzel” diyoruz. Gençliğe ve spora çok önem veriyoruz. 2019 yılında Adapazarı Belediyemizin bünyesinde önce Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü hemen ardından da Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü kurduk. 23 Ağustos 2019 tarihinde kurulan kulübümüz Boks, Okçuluk, Triatlon, Tenis, Judo, KickBoks, Taekwondo, Cimnastik, Karate ve Özel Sporcular (Yüzme) branşları olmak üzere toplam 11 branşta faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının çok önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Işıksu, “Kulüp sporcularımız, 1 Avrupa Şampiyonluğu, 3 Avrupa 2.'liği, 4 Avrupa 3.lüğü, 1 Balkan Şampiyonluğu, 1 Balkan 2.'liği, 9 Türkiye Şampiyonluğu, 18 Türkiye 2.liği ve 8 Türkiye 3.lüğü dereceleri olmak üzere toplamda 45 madalya elde ederek kısa zamanda büyük başarılara imza atmışlardır. Hepsiyle gurur duyuyor, antrenör ve kulüp yönetimini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

“24 kulübe 350 bin TL'lik destek”

Sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Spor kurslarımızla, düzenlediğimiz turnuvalarla, doğa yürüyüşleri ile gençlerimizi sporla buluşturduk, ulusal spor organizasyonlarına sponsor olarak şehrimizde spor kültürünün ve spor turizminin gelişmesine katkı sağladık. Spor malzemesi desteği verdik, sporcu kafilelerimize ulaşım desteği sağladık. Karaman Spor Kompleksimizden Adapazarı'mızın takımlarının faydalanması için gayret gösterdik. 2019 yılından bugüne kadar gençlerimizin spor yapmaları için mahallelerimize 10 adet Futbol sahası, 22 adet Basketbol Sahası, 1 Voleybol Sahası, 65 Spor Aletleri parkı kazandırdık. Aynı zamanda 9 futbol sahası ve 9 Basketbol Sahasını da yeniledik. Sporun ve sporcunun daima yanındayız, Sakarya ASKF Başkanlığı ile koordineli ve uyumlu çalışmalarımızla amatör sporun gelişmesine yönelik desteklerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Sporda Yılın Enleri Törenine de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sponsor olarak desteğimizi sürdürdük. Biliyorsunuz, 2019 yılında 25 Amatör spor kulübüne, 2021 yılında 23 Amatör spor kulübüne nakdi destek vermiştik. Bu yıl da 24 amatör kulübümüze 350 bin TL nakdi desteğimizi sağlıyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Birlikten başarı doğar”

Başkan Işıksu'nun konuşmasının ardından düşüncelerini paylaşan Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, “Spor camiasında yıllarca görev aldık. Amatör sporda verilen desteklerin ne kadar önemli olduğuna hep şahit olduk. Mutlu Işıksu Başkanımız liderliğinde spora ve sporcuya önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Karaman Spor Kompleksimizde elimizden geldiğince spor kulüplerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün çok güzel ve önemli bir gün. Birlikten başarı doğar. Verilen desteğin ve bu güzel birlik ve beraberliğin hayra ve başarıya vesile olmasını diliyorum. ASKF Başkanımız Yaşar Zımba'nın şahsında tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teşekkür ediyoruz”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba, yaptığı konuşmada, verilen karar için çok memnun olduklarını dile getirdi ve Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti. Başkan Işıksu ve ekibinin her zaman yanlarında olduklarını bildiklerini vurgulayan Zımba, “Her fırsatta Mutlu Başkanımızla, Başkan Yardımcımız Fatih Çelikel ile beraberiz. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Her türlü destek için, Karaman Spor Kompleksi için, spora sporcuya verilen değer için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafının ardından program tamamlandı.