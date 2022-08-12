Başkan Işıksu'dan aşure ikramı

Aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara ikramda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, “Muharrem ayının bereketini, birlik olmanın güzelliğini kıymetli hemşehrilerimizle paylaştık. Aşure ikramımıza iştirak eden, bizlerle olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Çark Caddesi Şerefiye Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla aşure ikramında buluştu. Adapazarı Belediyesi ve Çark Caddesi Esnaf Derneği (CADDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona, Başkan Mutlu Işıksu, CADDER Başkanı Yaşar Yıldırım, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Oda Başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Belgin Demirağ, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi üyeleri, muhtarlar, medya mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara aşure ikram ederek sohbet eden Başkan Işıksu, “Çok güzel bir programda kıymetli hemşehrilerimizle, esnafımızla buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Muharrem ayının bereketini, birlik olmanın güzelliğini kıymetli hemşehrilerimizle paylaştık. Aşure ikramımıza iştirak eden, bizlerle olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Gerçekleşen programdan duydukları memnuniyeti dile getiren CADDER Başkanı Yaşar Yıldırım, “Mutlu Başkanımızın derneğimizle birlikte gerçekleştirdikleri aşure ikramından çok memnun olduk. Esnaflarımız adına kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.