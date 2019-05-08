Başkan Işıksu'dan Ramazan ayı iftar programı açıklaması

Ramazan iftar programları hakkında bilgi veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ramazan ayının her akşamında vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi. Işıksu, "Bu yıl programımızda ufak bir değişiklik yapalım istedik. Durumları tespit edilen hemşehrilerimize verdiğimiz desteklerle birlikte mütevazı sokak iftarları düzenleyecek ve hemşehrilerimizle buluşacağız" dedi.

Vatandaşların evlerine konuk olarak ev iftarlarında da buluşacaklarını ifade eden Başkan Işıksu, "Birebir, sıcak ilişkiler kurmak ve hemşehrilerimizin Adapazarı'mız ile ilgili fikirlerini de almak istiyoruz. Ayrıca belirlediğimiz program dahilinde vatandaşlarımıza evlerinde konuk olacak, ev iftarlarında buluşacağız. En çok önemsediğimiz programlarımızdan bir diğeri de şehit ailelerimiz. Vatanımız için canlarını feda etmiş kahraman Mehmetçiklerimizi yetiştiren şehit ailelerimizin gönül sofralarına misafir olacağız inşallah. Af, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum. Huzur ve kardeşliğimiz daim olsun" diye konuştu.