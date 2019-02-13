Başkan Karakullukçu AK Parti Kadın Kolları ile bir araya geldi

Gerçekleşen programa Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Başar, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nadire Zehra Hatipoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldız, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin Eşi Filiz Yüce, İlçe Yöneticileri ve Mahalle Başkanları katıldı.

"Bize destek olun"

Programın açılış konuşmalarını yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin Eşi Filiz Yüce,“Şimdi ki nesil bizim dönemlerimizde yaşadığımız sıkıntıları yaşamadılar, görmediler bilmiyorlar. Bizim onlara o dönemde yaşadığımız sıkıntıları çok iyi anlatmamız lazım. Ekrem Bey Erenler Belediye Başkanı olduğu dönem de hem bir deprem yaşadık hem de CHP iktidarı vardı. Ben o iktidarın bu devlete ne kadar zarar verdiğinin canlı şahitlerinden birisiyim. Ben bir belediye başkanı eşi olarak, hem de vatandaş olarak Sakarya'nın ne kadar büyük eksiklikler yaşadığının farkındayım, farkındayız. Şimdi diyoruz ki biz zaten Ak parti iktidarında bir çok güzellikler yaşadık hep beraber. Gelin bunları hep beraber anlatalım. Bunları tekrar tekrar söylemekten kaçınmayalım. Arifiye'de çok sevilen bir belediye başkanımız var. Diyoruz ki arkasında daha güçlü bir Büyükşehir Belediye Başkanıyla devam edelim. Sizden de bunun için gayret bekliyoruz. Diyoruz ki; Biz sizin arkanızdayız, Siz de bizim arkamızda olun ve bize destek olun” dedi.

"Bugün oy istiyoruz"

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu yaptığı konuşmada ise, “Belediye Başkanlığı görevimi ben iki dönemdir yani on seneden beri yürütüyorum. Bu süre içerisinde işimiz hizmet, gücümüz millet partimizin sloganı doğrultusunda bu zamana kadar çalıştık. Bu zamana kadar mutlaka yapamadığımız, yetiştiremediğimiz bir takım eksikler olabilir. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Arifiye de Bizden önce Belediye Başkanlığı yapan ağabeylerimin de projelerinde olan ancak yapamadıkları bir çok şey vardı. Bunların hepsini gerçekleştirmek Cumhurbaşkanımızla birlikte, kurduğumuz hükumetle birlikte, kadın kollarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Bunlar nelerdi; Gölbaşı projesiydi, Üniversitenin bir bölümünün Arifiye'ye getirilmesi, Mezarlık projesi, Bankalar, Noter binası. Bunların hepsi bizden önceki Belediye başkanlarının projelerinde olan, gerçekleştirmek ile ilgili seçim beyannamelerine yazdıkları projeydi. Bu projeleri gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. 2009'da 2014'de iki dönem seçim beyannamesi hazırlayıp sunduk. O seçim Beyannamelerinde ne sunduysak onların hepsini gerçekleştirdik. Artık Günümüze geldiğimiz zaman ihtiyaçlar değişiyor. Bizler daha önceki seçim beyannamelerinde sizlerden bugün oy istiyoruz, yarın hizmetlerimiz sizlerden oy isteyecek dedik. Biz Geldiğimizde Arifiye'nin merkezinin neresi olduğu belli değildi, Kültür Merkeziyle oluştu. Arifiye Kültür Merkeziyle 15 Temmuz Demokrasi Alanı yaptık bu bölgeye. Kültür merkezi içerisinde 350 kişilik salonu, Samek kursları, Halk Eğitim Kursları mevcut. Gerek çocuklar gerekse kadınlarımız bu tip kurslara gidemiyordu. Kültür merkezinin altında bulunan işletmelerle birlikte gerek erkeklerimizin gerekse kadınlarımızın vakit geçirebileceği yerler oluştu” şeklinde konuştı.

"Hepsini gerçekleştireceğiz"

Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde yapmak istediği projelere değinen Başkan Karakullukçu, “Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerekirse hep birlikte sıkıntının içine gire gire bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu projeler içerisinde kütüphanesi, yüzme havuzu olan Gençlik Merkezi, Sosyal Gelişim Merkezi, Daha sağlıklı bir binada hizmet verebilmemiz için yeni bir hizmet binası inşaa edeceğiz. Kapalı Spor Salonu, Asfalt Şantiyesi, Arifiye'mize yeni Bulvar kazandıracağız. Teknoloji Fakültesi, Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve Evlerinde Ürettiklerini Satabilecekleri Mekanlar oluşturulması, Arifiye Millet Bahçesi, Alt geçite yürüyen merdiven, Allah izin verirse her mahalleye mini bir halı saha, Arifiye'miz de göle kadar uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu, Dere ıslahları, Pazar yerinin Çok katlı hale getirilmesi, ve birçok proje Allah'ın izniyle yeni dönemde hepsini gerçekleştireceğiz”ifadelerini kullandı.