İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Karakullukçu mahalle gezilerini sürdürüyor

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, mahalle gezilerine devam ediyor.


Başkan Karakullukçu, Karaçomaklar, Semerciler ve Kemaliye Mahallelerini ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Karakullukçu, “24 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimizle ilgili samimiyet ve gayretle elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu on yıllık süreç içerisinde bize destek olan, güvenen hiçbir kimseyi mahcup edecek, utandıracak bir davranış içerisinde kesinlikle bulunmadık. İnşallah bundan sonrada olmayacağız. Yeni bir seçim dönemi geldi. Bizlere destek olun, bizlere güvenin. İnşallah önümüzdeki beş yıllık süreçte de hiç birinizi mahcup etmeyeceğiz. Köylerimizde, mahallelerimiz de ne eksik varsa hep birlikte belirleyip getireceğiz. Partimizin de sloganı olan tevazü, samimiyet ve gayretlere birlikte sizlere en güzel şekilde hizmet edeceğimizi söylüyor hepinize teşekkür ediyorum” dedi.



“Nehrin iki yakası birleşti”


Göreve geldiğinde bazı köylerin, mahallelerin Arifiye'nin merkezine ulaşım konusunda sıkıntısı olduğunu belirten Başkan Karakullukçu, “Buraya on yıl önce geldiğim zamanları biliyorum. Burada yollar ile ilgili bir takım problemler vardı. Ancak bu bölge ile ilgili en büyük problem özellikle Hacıköy, TürkÇaybaşı, Çaybaşı Fuadiye, Kemaliye mahallelerimizin, minibüs güzergahı olarak uzun bir yoldan gidiyor olmaları idi. Bizden Sakarya Nehri'nin üzerinden bir köprü istediler. Bana göre bu bölgeye yaptığımız en büyük yatırım bu oldu. Bu projeyle birlikte vatandaşlarımız artık Arifiye'nin merkezine, Organize sanayi bölgesine daha kolay ulaşım sağlıyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.