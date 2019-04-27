Başkan Kaya birlik başkanı oldu

Tarihi İpekyolu Belediyeler Birliği seçimlerin ardından ilk toplantısını Göynük'te gerçekleştirdi. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ilk toplantıda üye belediye başkanları tarafından birlik başkanı seçildi.

Ayaş (Ankara),Mudurnu (Bolu), Kıbrıscık (Bolu), Taşkesti (Bolu), Göynük (Bolu), Dörtdivan (Bolu), Yeniçağa (Bolu), Karacasu (Bolu), Taraklı (Sakarya), Akyazı (Sakarya), Karapürçek (Sakarya), Sapanca (Sakarya), Geyve (Sakarya), Kaynaşlı (Düzce), Düzce, Akçakoca (Düzce) belediyelerinin üye olduğu birlik Bolu Göynük'te toplandı. Birlik başkanı ve yönetim organlarının seçildiği toplantıda Bilecik Gölpazar Belediyesi'nin de birliğe üye olmasına karar verildi. İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Murat Kaya kendisini öneren, destek belediye başkanlarına teşekkür ederek “Bölgemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, yapacağımız küçük dokunuşlarla turizmden daha fazla pay almasını sağlamak için çalışacağım. Tarihi İpekyolu bölgemizin cazibesini artıracak önemli bir argüman. Belediye başkanlarının sadece rutin belediyecilik dışında da görevi olduğunu düşünüyorum. Birlik olarak bugüne kadar güzel projeler hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra ki dönemde de İpek Yolu Belediyeler Birliği olarak bütünlük içerisinde hareket ederek kültür, tarih, doğa ve inanç turizmi potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Yapacağımız çalışmalarla bölgeye gelen turist sayısını artırmak olacak” dedi.