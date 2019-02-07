Başkan Kaya, esnafla bir araya geldi

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ‘Huzura ve hizmete devam' sloganıyla yeni döneme hazırlanıyor. Ortak akılla yönetim felsefesini sürdüren, belli aralıklarla esnaf buluşmaları gerçekleştiren Başkan Kaya, yeni dönemin yol haritasını ‘Huzura ve hizmete devam' olarak belirleyip toplantıları sıklaştırdı. Sanayici, iş adamı ve esnaflarla buluşan Başkan Kaya 10 yılda yapılanları özetleyip yeni dönemde yapılması istenen projeleri soruyor.

“Bereketi artıyor”

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ‘Birlikte güçlüyüz' felsefesiyle hareket edip istişare ile alınan kararların ilçeye değer kattığını anlatıyor. Belli periyotlarla esnaf buluşmaları gerçekleştiren Başkan Kaya, “Siz başkan olsanız hangi projeleri hayata geçirirdiniz? Geyve hepimizin. Huzur içerisinde, daha modern daha kaliteli yaşam sürmek için önerileriniz her zaman olduğu gibi bizim için çok kıymetli. Birlikte olduğumuz zaman aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yok. Gönülden yaptığımız her işin bereketi artıyor” dedi.

“Ülkeye rol model olduk”

Geyve'nin çehresini değiştiren işlere imza atıldığını anlatan Başkan Kaya, “Alt yapımız, doğalgazımız, yollarımızı yaptık. Alt yapı eksiği tamamlanan ilçemizde sosyal belediyecilikte öncü olduk. Çevre kentlerden ziyaretçi ağırlayan tesislerimizi hizmete aldık. Üreten bir ilçe olmamız sebebiyle ülkeye rol model olacak, bir ilçe belediyesi olarak ilk defa marka oluşturduk. Geyva markamız hem ilçemizin tanıtımı hemde üreticimize katkısıyla ülke gündeminde geniş yer buldu. Yetim öksüz çocuklarımıza harçlık, evde sağlık hizmeti ile de örnek gösteriliyor olmak bizleri mutlu etti. Şimdi Sakarya Nehri'nden gondol keyfi yapacağız. Bu dönem çok daha büyük projelerimiz var. Biz birlikte hareket etmeye devam ederek Geyve'mizi Marmara Bölgesi'nin cazibe merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

“Hizmete oy verelim”

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya sözlerinin devamında, “Esnaf komşunuz, ilçesine hizmet sevdalısı bir kardeşiniz olarak sizlerin desteğini istiyorum. Daha modern bir Geyve için fikirleriniz bizim için kıymetli” dedi. Başkan Kaya “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız hepimizin yakından tanıdığı Ekrem Ağabey. İlçemizle alakalı devasa projelerimizi hayata geçirmek için şu parti, bu parti demeden Ekrem Yüce ağabeyimize de destek istiyorum. Geyve'nin daha çok hizmet alması için Ekrem Yüce Ağabeyimize güçlü destek verelim. Partizanlık yapmadan hizmete oy istiyorum. Geyve Şehir Stadı, Yer altı otoparkı ve ilçe merkezimizde yapılacak düzenleme ve açıklayacağımız dev projeler için Büyükşehir'de Ekrem Yüce ağabeyimize Geyve'de de Murat Kaya kardeşinize güçlü destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.