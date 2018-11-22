Başkan Kaya özel öğrenci ve velilerini ağırladı

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde özel öğrencileri ve ailelerini ağırladı.

Geyve Yöresel ürünler Üretim Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Şengül, Geyve Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri katıldı. Özel misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kaya çocuk haklarının dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın dünyadaki bütün çocuklar için olduğunu belirterek, “Tüm çocukların birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaları için bir gün değil her gün varız. Yüzlerindeki tebessümün hiç eksilmemesi için çalışıyoruz. Onlar bizim yarınlarımız, yaşam kaynağımız. Her çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Dünyamızın ümidi, geleceğimizin teminatı, hepsi birer nadide çiçek olan gözbebeğimiz çocuklarımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, gelişmelerine ortam hazırlamak ve dünyayı bir çiçek bahçesine çevirmek tüm ülkelerin ve insanların gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır” dedi.

“Yaşamalarına katkıda bulunacaktır”

Başkan Kaya sözlerinin devamında, “Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin çağdaş bir yapıya kavuşması, çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesi ve fiziksel, ruhsal, sosyal gereksinimlerinin çağdaş ölçütlerde karşılanmasıyla sağlanabilir. İnanıyorum ki sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çabalar, çocuklarımızın korkusuz bir dünyada, kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarına katkıda bulunacaktır.Bu vesile ile Geyve Özel Eğitim Anaokulu öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini bu özel günde misafir ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Doğan ve şube müdürümüz Sayın Yavuz Şengül ile birlikte Özel Eğitim Anaokulumuzun değerli öğretmenlerine, öğrencilerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.