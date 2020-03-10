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Başkan Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Kadın Kolları bir araya geldi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Kadın Kolları Yönetimi ve Mahalle Başkanları ile bir araya geldi.


Ziyarette konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, her dönemde toplumun geleceğinin kadın eliyle inşa edildiğini ifade etti. AK Parti Erenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ'da, “Başkanımız Sayın Fevzi Kılıç'a ve ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor kolaylıklar diliyorum” dedi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi ile programlanan asfalt çalışmasının başladığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yılsonunda bir konuşmamızda 2020 yılı Erenler'imiz için asfalt yılı olacak, ilçemizin cadde ve anayollarında inşallah asfalt sorunu kalmayacak demiştik. Tekrar ifade etmek istiyorum ki 2020 Erenler'imiz için asfalt yılı olacak. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz asfalt çalışmamız başladı. Hoca Ahmet Yesevi ve Türbe Caddelerinde asfalt çalışması başladı. Bu iki caddemizdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt süreci devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Sözlerinin sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe de değinen Kılıç, “Güzel ülkemize hizmet eden, değer katan, genç nesillere ışık tutan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

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