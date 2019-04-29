Başkan Kılıç: “Bir ve beraber olursak karşımızda duracak güç yoktur”

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleşen 28. Değerlendirme ve İstişare Kampına katılan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kamp dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Partisinin geleneğinde bulunan istişare kültürünü yerele taşıyacaklarını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ve muhtarlar ile bir arada ilçelerine hizmet adına çalışacaklarını söyledi. Kızılcahamam'da gerçekleşen 28. Değerlendirme ve İstişare Kampından sonra açıklamalarda bulunan Başkan Kılıç, “Yüzde 65 gibi Türkiye genelinde ortalamanın üzerinde bir oyla bizleri ilçemize hizmetkar seçen halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Aynı şekilde gerek seçim öncesinde verdikleri manevi destek, güç, moralden dolayı ve seçim sonrasındaki nazik ziyaretlerinden dolayı da halkımıza teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Başkan Kılıç, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kampta ifade ettiği gibi biz halkımızla, esnafımızla, iş adamlarımızla bir ve beraber olursak Allah'ın izniyle karşımızda duracak hiçbir güç yoktur. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bir kutu kibritin içindeki çöpleri tek tek kolayca kırabilirsiniz ama kırkını birden kırmaya kalkarsanız başaramazsınız. Bizde bu şekilde vatandaşımızla, iş dünyamızla bir ve beraber olursak hedeflerimizi başaramama şansımız yoktur” diye konuştu.

Amaçlarının güçlü bir Erenler inşa etmek olduğunu söyleyen Kılıç, “İlçemizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İlçemize değer katacak projelerimiz, planlarımız var. İnşallah ilçemizde yatırımı arttırarak üretimi, ihracatı çoğaltacağız hem de bu vesile ile gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Amacımız esnafıyla, öğrenciyle, iş adamıyla bir ve beraber güçlü bir Erenler inşa etmek” şeklinde konuştu.