Başkan Kılıç: “Erenler'imizi daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

“2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programları çerçevesinde AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'i misafir eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçe teşkilatımızla, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde Erenler'imizi daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programları çerçevesinde Sakarya'ya ziyaret gerçekleştiren Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'i belediyede misafir etti. Belediyeye gerçekleşen ziyaretin ardından program çerçevesinde dernek, esnaf ve aile ziyaretleri gerçekleşti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in belediyeye ziyareti ile başlayan program devamında meclis üyeleriyle gerçekleşen toplantı ile devam etti. Toplantının ardından program Erenler Muhtarlar Derneği, Sakarya Caddesinde esnaf ziyaretleri, SESOB ziyareti ve hane ziyaretleri ile sürdü. Program AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve mahalle temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşen istişare toplantısı ile tamamlandı.

Programlarda konuşan AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, “Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen programlar çerçevesinde Erenler'imizde Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Şeker ile ilçemizi geziyoruz. 2023'e giden yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah emin adımlar ile 2023'e hazırlanıyoruz. İl teşkilatımızla, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle, ilçe teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Milletvekilimiz İlyas Şeker'e öncelikle ilçemize gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Erenler'imizin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor. İlçe teşkilatımızla, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde Erenler'imizi daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 2023 seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Erenler'imizde ve Sakarya'mızda en yüksek desteği vereceğiz” diye konuştu.

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'de, “Erenler ilçemize daha önce çok defa gelmiştim. Meclis üyelerimiz ile gerçekleşen toplantıda ilçe genelinde biten ve devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olduk. Maşallah Erenler, merkezinde alt ve üstyapısıyla, kırsal mahallelerde doğalgaz atağıyla, gençlere yönelik birçok çalışmasıyla yoluna devam ediyor. Belediyemizi hizmetlerinden, ilçe teşkilatımızı da çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.