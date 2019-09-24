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Başkan Kılıç forma çekilişini kendisi gerçekleştirdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, twitter hesabı üzerinden canlı yayın yaparak forma çekilişini kendisi yaptı.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımını retweet yapan 30 kişiye Sakaryaspor'un yeni sezon formasını hediye edeceğini ifade etmişti. Başkan Kılıç twitter hesabı üzerinden canlı yayın yaparak forma çekilişini kendisi belirledi ve belirlenecek tarihte belediye hizmet binasında şanslı taraftarlara kendisinin taktim edeceğini ifade etti.


30 forma


Başkan Kılıç çekiliş öncesi yaptığı konuşmada, şehrin sevdası olan Sakaryaspor için bir miktar katkıda bulunmak adına Sakaryaspor taraftarlarına 30 adet forma sözü verdiklerini ifade ederek, “Yapmış olduğumuz yayında 577 arkadaşımız retweet yaptı. Bunların arasından 30 tane talihli kardeşimizi seçiyoruz. Talihli kardeşlerimize Erenler Belediyesi olarak formalarını taktim edeceğiz. İnşallah biz burada Erenler Belediyesi olarak öncelikle Sakaryasporumuz'a başarı dilerken bundan sonraki süreçte de her dakika yanında olduğumuzu gönül rahatlığıyla söylemek isterim. Zira Sakaryaspor bu şehrin sevdasıdır” diyerek çekiliş ile forma kazanan talihlileri belirledi.


Başkan Kılıç, en kısa sürede formaları belediye hizmet binasında talihlilere taktim edeceklerini sözlerine ekledi.

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