Başkan Kılıç, Genel Sekreter Mustafa Ak'ı ağırladı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak'ı makamında ağırladı.

Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kılıç, yeni görevinden dolayı Mustafa Ak'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette ilçede devam eden çalışmalar ve hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi ile istişare halinde olduklarının altına çizerek, “Büyükşehir Belediyemizle, halkımızla el ele gönül gönüle daha güzel bir Erenler için çalışıyoruz” dedi.

Ziyarette konuşan Mustafa Ak ise, “Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyor sizlere de bu yeni dönemde başarılar ve kolaylık diliyorum. Sakarya'mız doğasıyla, insanıyla dört mevsimi farklı güzellikleriyle dolu bir şehir. Elimizden geleni Sakarya'ya vermek için buradayız. Rabbim hepimize çalışmalarımızda kolaylık versin” diye konuştu.