Başkan Kılıç: "Hizmet etmek emek ister"

Danışma Meclis Toplantısında ve akabinde iftar programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Erenler Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen Danışma Meclisinin açılış konuşmasını İlçe Başkan Beşir Doğrusever yaparken program Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Ensar Öztürk'ün faaliyet sunumları ile devam etti.

Toplantı da son olarak konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, salondakilerin Ramazan ayını tebrik ederek, “Ramazan ayının farklı bir manevi atmosferi var, Rabbim bizlere de bu atmosferi yaşatsın inşallah” dedi. Sözlerin devamında uzun bir seçim sürecini geçirdiklerini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, “350'yi aşkın haneye girdik. Keyifli bir süreci hep birlikte yaşadık. Kapı kapı gezdik, beklentileri dinledik ve sonucunda yüksek bir oy aldık” dedi.

Erenler'in çıtasını yükseltebilmek adına sahas da çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Kılıç, “Biz bir göreve talip olduk, halkımız da uygun gördü. Şimdi sorumluluk üzerimizde. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğiz. Erenler'imizin çıtasını nasıl yukarıya çıkabiliriz düşüncesi ile çalışmalarımızı saha da sürdürüyoruz. Hizmet etmek emek ister, emek harcamadan durduğunuz yerden sadece düşünceleriniz ile bu millete hizmet edemezsiniz. Mutlaka sahada olacaksınız, istişare yapacaksınız. Bunlarla birlikte güzel hizmetler gelecektir” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “Biz hep şu inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz; eğer sizin elinizde bir güç varsa ve eğer siz bunu doğru yolda, insanların iyiliğine kullanmadıysanız ahirette hesabını verirsiniz. Ben hepinizin bu bilinç ve inançla çalıştığına gönülden inanıyorum. Rabbim bizlere ilçemize ve ilçe sakinlerimize layık hizmetler yapmayı nasip eylesin” şeklinde konuştu.