Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda yeni dönemde görevlerini teslim eden muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Programda konuşan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, önceki dönemlerde görev yapmış tüm muhtarlara teşekkür ettiğini ifade ederek, “Yıllardır birlikte muhtarlar olarak mahallelerimize neler katabiliriz, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Görevi devir edenler var, yeni başlayan arkadaşlarımız var, amacımız hizmet etmek, Allah yardımcımız olsun” dedi.

Ardından konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yeni dönemde muhtarlar ile istişare halinde olacaklarını ve koordineli çalışacaklarını söyledi. Başkan Kılıç, “Bu bir bayrak yarışı, hepimizin ortak bir amacı var, mahallelerimize, ilçemize ve ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunmak. Bu amaç uğruna buradayız. Erenler'imiz için hayallerimiz, projelerimiz var. Biz gerekli alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi bunlar olurken sizlerle birlikte oluyor. El birliği ile, omuz omuza ilçemize en güzel hizmetleri kazandıracağımıza ben gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “Halkımız belediye seçimlerinde olduğu gibi muhtarlık seçimlerinde de bir karar verdi, bize de halkımızın kararlarına saygı duymak düşüyor. Ben ilçe sakinlerimiz adına görevi devir edenlere teşekkür ediyor, görevi devir alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.