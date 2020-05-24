Başkan Kılıç ilçedeki vatandaşların bayramını kutladı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçede ki vatandaşların bayramını kutladı.

Bu kapsamda ilk olarak sokağa çıkma sınırlamasından dolayı yakınlarından uzakta bayramlarını geçiren 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret eden Başkan Kılıç, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek kendilerine bir nebzede olsa moral olmak istediklerini ifade etti.

Ardından ilçedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek nöbette olan sağlık çalışanlarının Bayramlarını tebrik eden Başkan Kılıç, “Korona virüs salgını ile mücadelemizde canla başla mücadele eden tüm sağlıkçılarımızın Bayramını tebrik ediyorum. Bir taraftan 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan Ayının bitişinin burukluğunu hissederken bir taraftan da Ramazan Bayramına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki salgın sürecini de en kısa sürede atlatarak birbirimize eskisinden daha da güçlü bir şekilde sarılacak, vuslat günlerimiz olan bayram günlerimizi idrak edeceğiz. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı en içten duygularım ile tebrik ediyorum” dedi.