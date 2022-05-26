Başkan Kılıç öğrencilerin misafiri oldu

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Bekirpaşa Mehmet Gölhan Ortaokulu'nda düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımları' temalı programda öğrencilerin misafiri oldu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Bekirpaşa Mehmet Gölhan Ortaokulu'nda 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımları' temalı Çınaraltı Sohbetleri Söyleşi Etkinliği'ne konuşmacı olarak katıldı. Gerçekleşen programda Başkan Fevzi Kılıç; eğitim süreçleri, okuduğu lisans programı ve icra etmekte olduğu meslek ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Programa davetten dolayı memnuniyeti ifade eden Başkan Kılıç, “Okul Müdürümüze, etkinlik koordinatörü öğretmenlerimize ve öğrencilerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.