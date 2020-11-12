İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılıç, pazar alanındaki denetimlere katıldı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçede kurulan pazar alanını gezerek korona virüs salgını kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler İlçesinde kurulan pazar alanını gezerek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine de eşlik etti. Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Zabıta ekiplerimiz İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor. Pazara giriş noktalarında maske denetimi yapılırken, dezenfektan hizmeti de veriliyor. Aynı zamanda pazarın iç kısımlarında da vatandaşlarımıza yoğun şekilde bir arada olmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.