Başkan Kılıç, sağlık ve belediye çalışanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı

Belediye de ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan bayanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Güzel ülkemize hizmet eden, değer katan, genç nesillere ışık tutan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, belediye de ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan bayanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Gerçekleşen programları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kılıç, “Belediyemizdeki mesai arkadaşlarımız; kıymetli hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ettik. Her birine hayırlı ve bereketli bir ömür diliyorum. Pandemi döneminde fedakar şekilde zaman gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü ziyaret ederek hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ettik. Güzel ülkemize hizmet eden, değer katan, genç nesillere ışık tutan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir” ifadelerini kullandı.