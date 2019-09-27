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Başkan Kılıç, Sakaryaspor formalarını takdim etti

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakaryaspor forması kazanan 30 taraftarı belediye hizmet binasında ağırlayarak formalarını kendilerine takdim etti.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 30 taraftara forma sözünün ardından çekiliş ile forma sahiplerini belirlemişti. Belediye hizmet binasında forma kazanan talihlileri ağırlayan Başkan Fevzi Kılıç, talihli taraftarlara formalarını kendisi takdim etti.


Sakaryaspor'un şehrin markası ve sevdası olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Şehrimizin ortak değeri olan Sakaryaspor'umuza bizler de elimizden gelen imkanlar dahilinde desteğimizi sürdürüyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum, formalarınızı iyi günlerde kullanmanızı diliyorum” dedi.

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