Başkan Kılıç şampiyon judocuları ağırladı

Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Çaybaşıyeniköy Judo Kulübü sporcularını misafir eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Dereceye girmek, bir kurumu, bir şehri temsil etmek siz gençlerimizin gelişimi açısından da son derece önemli. Sizleri, ailelerinizi, kulüp yöneticilerinizi ve hocalarınızı tebrik ediyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Çaybaşıyeniköy Judo Kulübü sporcularını misafir etti. Başkan Fevzi Kılıç, “Türkiye Judo Şampiyonası'nda 60 kilogramda 1. olan Mustafa Berat Şimşek'i, 73 kilogramda 3. olan Melih Topçu'yu, 81 kilogramda 3. olan Berat Keskin'i ve +90 kilogramda 3. olan Fatih Dursun'u tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Fevzi Kılıç, “İlçemizde spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz. Bu yaşlarda spor ile uğraşarak dereceye girmek, bir kurumu, bir şehri temsil etmek siz gençlerimizin gelişimi açısından da son derece önemli. Sizleri, ailelerinizi, kulüp yöneticilerinizi ve hocalarınızı tebrik ediyorum” diye konuştu. Başkan Fevzi Kılıç, ziyaretinden ardından genç şampiyonlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.