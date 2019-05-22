Başkan Kılıç, vatandaşların sofralarına konuk olmaya devam ediyor

Gündüzleri sahada çalışmaları inceleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, iftarlarda ise vatandaş sofralarına konuk oluyor. Mahallelerde gerçekleşen halk iftarlarındaki davetleri kaçırmayan Başkan Kılıç'ın davranışı ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

İftarlarda ve teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Fevzi Kılıç, öncelikle gönül sofralarında vatandaşlarla birlikte iftar açmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederken iftar davetleri için de teşekkür etti.

Ramazan ayından sonra yapılan çalışmaların dahada hızlanacağına değinen Başkan Kılıç, “İlçemizde ekiplerimiz tam kadro sahada, Ramazan ayı sonrasında inşallah çalışmalarımız daha da hız kazanacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Erenler'imize hizmet etmeye geldik, ve ilçemize, ilçemizin güzel insanlarına hizmet sunacağı. İlçe merkezimizde sokak aralarında bozuk yollar vardı, göreve gelir gelmez durumu en kötü olan sokaklarda ekiplerimize çalışmaları başlattık, parke tadilat ve yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Bunun yanı sıra bazı ana yollarımızda da problemler var, bunları da tespit etti, gerekli çalışmaların kısa süre içerisinde gerçekleşeceğinden halkımızın hiç şüphesi olmasın” dedi.

İlçede temizlik ve bakım çalışmalarının bayrama kadar biteceğini ve daha sonrasında rutin olarak devam edeceğini söyleyen Başkan Kılıç, “İlçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, inşallah bayrama kadar tamamlanacak ve akabinde rutin olarak devam edecek. Şuan da cami avlularında, okul bahçelerinde, park ve bahçelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.