Başkan Kılıç'ın sosyal medyadan gerçekleştirdiği çekiliş hediyeleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından “Kitap okumayı seven kardeşlerimize Ramazan ayında okumaları için üç kitap seçtim. Bu yazıyı Pazartesi akşamına kadar paylaşan yapan 20 kardeşimize görseldeki 3 kitabı hediye edeceğim. Çekiliş sonucunda kitapları kazanacak kardeşlerime şimdiden keyifli okumalar diliyorum” paylaşımında bulunan Başkan Kılıç, paylaşım süresinin dolmasının ardından çekiliş sonucunu paylaştı. Başkan Kılıç, katılımın yoğun olmasından dolayı kitapların hediye edileceği kişi sayısını 20'den 60'a çıkardığını ifade etti. Başkan Kılıç, “Çekilişimizi şehrimizden kazanan kardeşlerimizin kitaplarını kendilerini misafir ederek teslim ettik. 17 farklı şehirdeki kardeşlerimizin kitaplarını da kargo ile ulaştırıyoruz. Gençlerimize keyifli okumalar diliyorum” paylaşımında bulundu.