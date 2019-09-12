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Başkan Kılıç'tan 30 taraftara forma sözü

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından 30 taraftara Sakaryaspor’un yeni sezon formasını hediye edeceğini duyurdu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından 30 taraftara Sakaryaspor'un yeni sezon formasını hediye edeceğini duyurdu.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehrimizin markası, çocukluğumuzun hayalleri ve bir şehrin sevdası Sakaryaspor'umuzun her zaman olduğu gibi şimdi de yanındayız. ‘Hikaye olmadan olmaz' diyoruz ve bu paylaşımımızı retweetleyen 30 kişiye yeni sezon formasından hediye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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