Başkan Kılıç'tan Hacıoğlu ve Dilmen müjdesi

Dilmen Mahallemizde ise birinci etap çalışmalarımız çerçevesinde Zübeyde Hanım ve Akşemsettin Caddelerimizde alt ve üstyapı, Mimar Sinan Caddemizde üstyapı ve 27 sokağımızda da alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirerek cadde ve sokaklarımızı yeni yüzüne kavuşturacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Erenler Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı, devamında Başkan Fevzi Kılıç'ın konuşması ile devam ederken 5 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Hacıoğlu Mahallesi için müjde veren Başkan Kılıç, “Hacıoğlu Mahallemizde alt ve üst yapı çalışmalarımızın ikinci etabına 27 sokak ile start veriyoruz. SASKİ ihalesini gerçekleştirdi, yer tesliminin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak. Alt yapı çalışmalarının ardından asfalt, tretuvar ve ışıklandırmalar ile 27 sokağımızı yeni baştan yenileyeceğiz” dedi.

Dilmen Mahallesinde de SASKİ'nin ihalesini gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Dilmen Mahallemizde birinci etap çalışmalarımız çerçevesinde Zübeyde Hanım ve Akşemsettin Caddelerimizde alt ve üstyapı çalışmaları, Mimar Sinan Caddemizde ise üstyapı çalışmaları gerçekleşecek. Dilmen Mahallemizin iç kısmında ise 27 sokağımızı alt ve üst yapı çalışmalarımız ile yenileyeceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “Şehit İlhan Aras Caddemizde, Nilüfer ve 1139 Nolu sokaklarımızda Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindi, tek gidiş-geliş olan Nilüfer ve 1139 nolu sokaklarımızda yol genişletme çalışmaları ile duble yol haline geldi. Kısa zaman içerisinde asfalt ve çevre düzenlemeleri ile cadde ve sokaklarımız baştan sona yenilenecek. Erenler'imizin Pekşenler mevkiinde kurulacak yeni gişe bölgesinde de Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendirecek olan çalışma için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç, “Doğalgaz çalışmalarında bozulan yollarımızda ekiplerimiz yol bakım ve tamir çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte ekiplerimiz kış aylarında yağan aşırı yağışlarda oluşan dere taşkınlarından ötürü kapanan tarla yollarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Erenler'imizin ilk kapalı Pazar yeri Çarşamba Pazarımızın sebze ve meyve kısmı ile hizmete başlamıştı. Bugün pazar yerinde kurulan Pazartesi Pazarı ile kapalı pazar yerimiz tam anlamıyla düzene girmiş durumda. Pazarımıza gittik, esnafımız ve vatandaşlarımız gayet memnun. Son derece modern sistem ile inşa edilen pazar yerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Erenler'imiz için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç'ın konuşmalarının ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin karara bağlanması ile son buldu.