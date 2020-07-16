Başkan Kılıç'tan kardeş belediyeye ziyaret

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül ile birlikte Kardeş Belediyeleri olan Bilecik Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'yı ziyaret etti.

Dodurga Belediye Başkanı ile belde merkezini gezen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, misafirperverliklerinden dolayı Tuna'ya teşekkür etti. Ziyaret ile ilgili konuşan Başkan Kılıç, “Belediyemizin Kardeş Belediyesi olan Bilecik Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'yı makamında ziyaret ettik. İnşallah kalıcı dostluk ile sosyal, kültürel, sanatsal konularda teknik ve idari alanlarda iş birliği sağlayacağız. Ziyaretimizde belde merkezini de ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldik, Dodurga sakinlerine tekrardan selam ve sevgilerimi iletiyor kardeş belediye başkanımıza ve değerli personeline çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.