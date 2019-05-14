Başkan Mutlu Işıksu engelliler için düzenlenen programa katıldı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programlara katıldı. İlk olarak Dijital İllüstrasyon sanatçısı engelli Murat Özcan tarafından Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası'nda açılan sergiyi gezen Başkan Mutlu Işıksu, yapılan çalışmaları inceledi, sergiye katılan misafirlerle sohbet etti. Engelli vatandaşlara saygı ve sevgi çerçevesinde davranmanın sosyal bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Başkan Işıksu, “Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak bizlerin insani anlamda en önemli görevlerinden biridir. Bugün burada Murat kardeşimizin, yapmış olduğu çalışmalarla engelleri nasıl aştığına hep birlikte şahit oluyoruz, kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bizler de bu noktada engelli kardeşlerimize azami ölçüde destek olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız” diye konuştu.

“Engelsiz Kafe'de sıcak bir sohbet”

Başkan Işıksu'nun ikinci durağı ise Engelsiz Kafe oldu. Gerçekleşen buluşmada Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, engellilerle tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi. Meselelere çözüm odaklı baktıklarını belirten Başkan Işıksu, “Adapazarı Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızla ilgili çeşitli projeler hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte engellilerimizin sorunlarının tespit edildiği, çözüm öneri ve uygulamalarının sunulacağı, program ve etkinliklerin takip edilerek gerekli koordinasyonun sağlanacağı bir ofisi belediye binası içinde hizmete sunacağız. Ben bu vesile ile tekrar tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, hep birlikte sevgi ve huzur dolu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.