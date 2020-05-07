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Başkan Mutlu Işıksu pazarları gezdi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan ile birlikte Karaman ve Korucuk Mahallelerinde açılan Semt Pazarlarında alınan önlemleri inceledi.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnafa moral ziyaretlerini sürdürüyor. Adapazarı Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Çarşamba günü Karaman ve Korucuk mahallelerindeki mevcut yerlerinde yoğun önlemlerle açılan Semt Pazarlarını ziyaret eden Başkan Mutlu Işıksu, alınan tedbirleri inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Işıksu'ya ziyarette, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan eşlik etti.


Adapazarı'nda salgına karşı önlemlerin tüm kurumlarla işbirliği içinde, oldukça hassas biçimde yürütüldüğünü aktaran Başkan Işıksu, esnafın sürece desteğini çok önemsediklerini vurguladı. Semt Pazarlarının en çok önlem alınması gereken yerlerden biri olduğunun altını çizen Işıksu, esnaf odası ve vatandaşlarla farkındalığın daha da artırılması için sürekli irtibatta olduklarını dile getirdi. Başkan Işıksu, “Korona virüs salgını ile hep birlikte mücadele etmeye ve önlemlerden asla vazgeçmemeye devam etmeliyiz. Tedbirde ısrar, başarı getirecek. Adapazarı Belediyesi olarak sorumluluğumuz doğrultusunda mücadele çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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