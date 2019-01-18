Başkan Öztürk öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ile birlikte Ali Dilmen İlköğretim Okulunda düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatili öncesi öğrencilerin karne heyecanına tanıklık etmek için karne dağıtım törenine katıldı. Eğitim Öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilerin karnelerini vererek coşkularına ortak olan Başkan Öztürk okul ziyaretinde öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılaştı. Başkan Öztürk öğrencilere yakın ilgi göstererek öğrenciler ile bol bol sohbet etti.

“Tavsiyelerde bulunarak karnelerini taktim etti”

Öğrencilerin karne ve tatil heyecanına tanıklık eden Başkan Öztürk öğrencilere tatil öncesi tavsiyelerde bulunarak “ Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle öğretmen ve öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere gösterdikleri gayret ve çalışmalarının ödülü olan karne gününü içtenlikle kutluyor, güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum. Öğrencilerimiz yarıyıl tatiline gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşarken, tatilde hem dinlenme hem de eksikliklerinizi giderme fırsatı bulacaklar. Bir insanın değeri elbette rakamla ölçülemez; ancak alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır” diyerek öğrencilere karne ve hediyelerini taktim etti.

“Öğrencilerimiz okullarımızda hayata hazırlanıyor”

Karnelerinde zayıf bulunan öğrencilere üzülmemelerini söyleyen Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ise; öğrencilerin bu karnelerindeki eksikleri görmek için bir fırsat olarak değerlendirmelerini söyledi. Karabulut; “Okullarda, Öğretmenlerimiz çocuklarımıza sadece temel eğitimi öğretmekle kalmıyor, onları hayata da hazırlıyorlar. Bu kapsamda gösterdikleri üstün başarılar için eğitim camiasındaki tüm kadroları tebrik ediyorum” dedi.