Başkan Sarı: “Genel Başkanımıza saldıranlar karanlık güçler”

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi sonrasında yerine gelen Alaattin Sarı, Sakarya'da gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, “Bize saldıranlar karanlık güçler, genel başkanımıza saldıranlarda karanlık güçler” dedi.

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Adapazarı ilçesinde bulunan bir fabrikada öldürülmesi sonrasında yerine getirilen Alaattin Sarı, Sakarya'ya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Sarı, toplantıda Abdullah Karacan'ı öldürenlerin karanlık güçler olduğunu belirtti.

Lastik-İş Genel Başkanı Sarı, "Yaşanan olay günü genel başkanımızın davranışı neydi dedim. Bütün arkadaşlarımla ayrı ayrı konuştuğumda genel başkanımız çok sakindi. Bir baba şefkatinde bu arkadaşı aldı, karşısına oturtturdu. Sakin ol, rahat ol, bir şey istiyor musun, kendine gel bir nefes al diyerek telkinde bulundu. Sonra aynı şekilde genel başkanımız temsilcilerimize gürültü yapmayın demek için hafif döndüğünde o arkadaş genel başkanın o masanın altındaki silahını nasıl gördü ise silahı alıyor rastgele ateş etmeye başladığı zaman orada bulunan arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Daha sonra bu zanlı koşarak kaçmaya başlıyor. Uzaklaşma neticesinde bir taksiye biniyor. Taksiye bindikten sonra polis taksiyi çeviriyor ve zanlıyı yakalıyor. Polis yakaladıktan sonra zanlının üstünde bir bıçak çıktığı olduğu ortaya çıkıyor. Tamamen planlanmış, programlanmış kendi kafasına göre. Ben buradan şunu da söylüyorum bize saldıranlar karanlık güçler, genel başkanımıza saldıranlarda karanlık güçler” dedi.

“Tek sendika lideridir”

Genel Başkan Karacan'ın birçok konuyu hayata geçirdiğinden bahseden Sarı, "Abdullah Karacan gerek Adapazarı Goodyear fabrikası olmak üzere, Kocaeli fabrikası olmak üzere ilk defa Türkiye'de taşeron işçiliğini sonlandıran sendika lideridir. Alt-iş veren kavramını ortadan kaldırıp asıl iş veren altında taşeronu çalıştıran, sömürülmesini engelleyen tek sendika lideridir ve Türkiye'de örneği yoktur. DİSK'in bir yöneticisi olarak bunu söylüyorum. Abdullah Karacan ülkede ilkleri yapan bir sendika lideridir. Abdullah Karacan emekli yaşının 65'e çıktığı bu bilgi çerçevesinde de bireysel emekliliği ilk defa toplu sözleşmelere koyarak tüm arkadaşlarımıza bireysel emeklilik sistemine koyan, sisteme koyduktan sonra iş verenlerle yapılan müzakereler neticesinde toplu sözleşmeler neticesinde bireysel emekliliği hayata geçiren tek sendika lideridir” diye konuştu.

“Karacan'ın mirasına sahip çıkacağız”

Sarı sözlerinin devamında, “Lastik- İş Sendikası olarak bundan sonraki süreçte Abdullah Karacan olamayız. Abdullah Karacan bir liderdi. Onun yaptıklarını yapan olursa lider olur. Onun başardıklarını başaran olursa o lider olur. Abdullah Karacan bir markaydı. Lastik-İş sendikası bir markadır. Bu markayı lekeleyecek, bu markayı farklı noktalara getirecek şer güçlerine karşı da topyekun Lastik-İş Sendikası olarak birlikte olacağız, iri olacağız, dik olacağız sonuna kadar Abdullah Karacan'ın mirasına sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.