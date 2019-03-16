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Başkan Serbes ve protokol, 20 seneyi dolduran esnafa plaket verdi

Sakarya Sarraf, Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes ve protokol derneğin 20 senesini dolduran esnafa plaket taktim etti.


Sakarya Sarraf, Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, derneğin 20 senesini dolduran esnafa plaket taktim etmek ve kuyumcuları bilgilendirmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Tansu Yıldırım, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba, Nahit Serbes, SATSO Kuyumcu Komitesi temsilcileri ve kuyumcular katıldı. Yemekle başlayan toplantı sonrasında başta Başkan Serkan Serbes olmak üzere programa katılan protokol dernekte 20 senesini dolduran esnafa plaket taktim etti. Plaket taktim sonrası Başkan Serkan Serbes, gelişen teknolojide kuyumcu esnafını kandırılmasına yönelik bilgilendirme yaptı.

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