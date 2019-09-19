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Başkan Söğüt, “Körfez'in geleceğine birlikte yön veriyoruz”

SAKARYA (İHA) – Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii cemaatiyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez’in geleceğine birlikte yön veriyoruz” dedi.

SAKARYA (İHA) – Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii cemaatiyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez'in geleceğine birlikte yön veriyoruz” dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hayırsevenler Camii cemaatiyle bir araya geldi. Namaz çıkışında vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Söğüt, daha sonra ise talep ve isteklerini dinledi. Hizmet için çalıştıklarını ifade eden Başkan Söğüt, vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı. Gelen taleplerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Söğüt, "Bizim için halkımızın istek, talep ve önerileri çok önemli. Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden daha iyi faydalanmasını istiyoruz. Bunun içinde, her fırsatı halkımızın talep ve önerilerini dinleyerek geçiyoruz. Körfez'in geleceğine birlikte yön veriyoruz" dedi.

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