Başkan Soykan: “Akyazı için gönülden çalışıyoruz”

31 Mart 2019 seçimlerinin üzerinden geçen 3 yılı değerlendiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hemşerilerimizden aldığımız destekle Akyazı'mız için gönülden çalışıyoruz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelmesinin ardından geçen 3 yılı değerlendirdi. Akyazı'ya hizmetle geçen 3 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “3 yıl önce hemşerilerimizden aldığımız destekle Akyazı'mız için gönülden çalışıyor, hemşerilerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akyazı'nın büyümesi ve gelişmesi için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Akyazı hedefi ile çıktığımız yolda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz” dedi.

168 bin ton sıcak asfalt

Akyazı'nın en büyük sorunlarından bir tanesi olan asfalt konusunda 3 yılda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Seçim öncesi ve seçim sonrasında aldığımız en büyük talep asfalt konusundaydı. Akyazı Belediyemizin öz kaynakları ve büyükşehir belediyemiz ile birlikte 3 yılda ilçemizde 168 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtarmak için daha fazla çalışarak mahallelerimizi asfaltlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Şehir merkezi yenilendi

Akyazılı vatandaşların uzun yıllardan beri beklediği şehir merkezindeki dönüşümü tamamladıklarını ifade eden Başkan Soykan, “Çarşı içi güzelleştirme projemizle şehir merkezimizi yeni bir görünüme kavuşturduk. 2 milyon lira bedelle gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çerçevesinde kurumlar ile koordineli çalışarak içme suyu hatlarını yeniledik, telefon ve elektrik hatlarını yer altına aldık ve yağmur suyu çalışması gerçekleştirdik. Son olarak da asfalt serimi ve dekoratif parke çalışmaları ile ilçe merkezimizi yeni görünümüne kavuşturduk. Proje çerçevesinde Atatürk anıtının bulunduğu tören alanımızı da yeniledik. Bu güzelleştirme çalışmamızı etap etap genişleterek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları bakımevi

Birçok belediyenin örnek aldığı Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Soykan, “Türk Ormanköy Mahallesi'nde 10 bin metrekare alana sahip bakımevimizin açılışını 27 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirdik. 1 veteriner hekim ve 9 personelin görev yaptığı bakımevimizde sessiz dostlarımızın tedavilerini ve rehalitasyon süreçlerini gerçekleştiriyoruz sonrasında ise doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kara Mürver Projesi

Akyazılı kadınların üretime olan katkılarını artırmak için geliştirdikleri Kara Mürver Projesi'nde önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Başkan Bilal Soykan, “1 milyon 736 bin liralık bütçeye sahip olan, projede 18-45 yaş arası kadınların üretime katılımlarının artması amaçlanıyor. 70 kadının başvurduğu projemizde eğitimler tamamlandı. Proje çerçevesinde Akyazı'nın ilk kadın kooperatifi Akyazı Tıbbi Çiftçiler Kadın Kooperatifi kuruldu. İnşallah en kısa sürede ürünlerimizi ekmeye ve elde edilen ürünleri işlemeye başlayacağız” dedi.

Akyazı Spor Kompleksi

Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi'nin temelinin 2021 yılında atıldığını hatırlatan Başkan Bilal Soykan, “43 milyon liralık bedeli ile Akyazı tarihinin en büyük projesi olan spor kompleksinin içerisinde bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi bulunuyor. Çok emek verdiğimiz bu projenin temelini atmanın ve yükseldiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalar hızla ilerliyor. Gençlik Merkezi'nin çatısı kapandı ve kaba inşaatı tamamlandı. Spor salonu ve yüzme havuzu da hızla yükseliyor. Akyazı Spor Kompleksi projemizin açılışını inşallah 2023 yılında gerçekleştireceğiz. Bu büyük projeyi Akyazı'ya ve hemşerilerimize kazandırmanın gurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İlçeye yeni giriş

İlçeye yeni bir giriş kazandıracak olan Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi'nde de önemli yol kat ettiklerini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin trafiğini rahatlatacak ve yeni bir giriş kazandıracak bu proje hemşerilerimizin yine uzun süredir beklediği çalışmalardan bir tanesi. Proje çerçevesinde 77 adet taşınmazın acele kamulaştırma kararı 20.03.2021 tarih ve 3732 sayılı karar ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 21.03.2021 tarih ve 31430 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 5 milyon 579 lira acele el koyma bedeli bankaya yatırıldı. İnşallah en kısa sürede çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.

Doğalgaz çalışmaları

Koordineli şekilde doğalgaz çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilal Soykan, “Yapılan planlamalara göre Kuzuluk, Altındere, Pazarköy, Vakıf ve Topağaç Mahallelerimizi doğalgaza kavuşturduk. Planlamalarımız dahilinde diğer mahallelerimizde de doğalgaz çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı. Akyazı'ya 4 yıllık bir fakülte kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Soykan, “SUBÜ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun açılışını 22.09.2020 tarihinde gerçekleştirdik” dedi.

İmar planı uygulamaları

Belediye Başkanı Bilal Soykan birçok mahallede Küçücek, Kuzuluk, Yeniorman, Topağaç, Alaağaç, Karaçalılık, Harunusta, Hasanbey, Yağcılar, Yunus Emre Mahallelerinde imar planı uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çöp toplama araçları

1 milyon 400 bin lira kiralama bedeli ödenerek kullanılan çöp toplama araçlarının yerine belediye özkaynakları ve bakanlık hibe destekleri ile 8 yeni araç alındığını belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, kurumun yüksek miktarda kira ödemesinden kurtulduğunu söyledi. Başkan Bilal Soykan Karacasu projesinin ilk etabının tamamlandığını belirterek ikinci etap için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çocuk ve Kızak Şenlikleri

3 yıllık süre zarfında önemli sosyal-kültürel faaliyetlerde gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Soykan, “17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Akyazı Çocuk Şenliği'ni düzenledik. Çocuklarımızın ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinliğimizi geleneksel hale getirerek her sene düzenlemeye devam edeceğiz. Yine çocuklarımızın karne tatilini güzel geçirmeleri için Güzlek Mahallesi'nde Akyazı Kızak Şenliği gerçekleştirdik. 29-30 Ocak tarihleri arasındaki şenliğimize ilçemizin yanı sıra Sakarya ve çevre illerden de bir çok vatandaşımız katıldı. Yoğun ilgi gören bu şenliğimizi de geleneksel hale getirerek her sene tekrarlayacağız. Akyazı'da Aktepe Kızak Merkezi oluşturacağız” dedi. Başkan Soykan Tarihi Akbalık Yağlı Güreşlerini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu sene tekrar düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.