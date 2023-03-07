Başkan Soykan: “Akyazılılar ile gurur duyuyorum”

Merkezi Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma sebep olan depremin ardından Akyazı'nın tek yürek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı halkı ile gurur duyuyorum. Böyle bir topluluğun belediye başkanı olduğum için de çok mutluyum” dedi.

Akyazı Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde merkezi Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma sebep olan depremin ardından Akyazı'da gerçekleştirilen çalışmalarını içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Yardım çalışmaları ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için tek yürek oldu. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın büyük destekleri ile bölgeye onlarca tır yardım malzemesi gönderildi. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 3 ekskavatörümüzü de ilk gün yola çıkararak bölgeye ulaştırdık. Aralıklarla bölgeye gönderdiğimiz 24 personelimiz de bölgede çeşitli görevlerde faaliyet gösterdiler” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra Akyazı Belediyesi olarak Kahramanmaraş'ta kurulacak olan konteyner kente eşyalı bir şekilde 30 adet konteyner koyacağız. İmalat çalışmaları tamamlandı. Biz de yarın bölgeye giderek kurulum çalışmalarına katılacağız. Adapazarı Belediyesi'nin de içerisinde olduğu 850 konteyner bulunacak olan alanda Akyazı halkı adına belediyemizin 30 adet konteynerimiz olacak. Yaraların sarılması adına Akyazı Belediyesi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Depremin ardından Akyazı'nın büyük bir dayanışma örneği sergilediğini ifade eden Başkan Soykan, “Akyazı halkı ile gurur duyuyorum. Böyle bir topluluğun belediye başkanı olduğum için de çok mutluyum. İlk saatlerden itibaren tek yürek olan vatandaşlarımız elinden ne geliyorsa hatta elinden gelenin fazlasını yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce belediyenin devam eden projeleri hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Soykan, “ Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Projemizde çalışmalar tüm hızı ile ilerliyor. Ramazan Bayramı'ndan önce açılışını yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi'nde de sona yaklaşıldığını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Çalışmalar tamamlanmak üzere. Seçimlerden önce bu büyük tesisinin de açılışını gerçekleştireceğiz inşallah” dedi. Taşburun ile Ballıkaya Mahallelerini birbirine bağlayacak olan yeni köprünün ulaşıma açıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Soykan, “Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıyı da çözüme kavuşturmuş olduk. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemizde gerçekleştirilen beton yol çalışmaları da tüm hızı ile devam ediyor. Ballıkaya Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Ekipler çalışmalarına Yongalık Mahallesi'nde devam ediyor. Yine belediyemizin girişimleri ile 2023 yılı yatırım programına alınan 5 mahallemizdeki doğalgaz çalışmaları da hızla sürüyor” diye konuştu.

Başkan Soykan'ın konuşmasının ardından gündem dışı konuşmalarda söz alan MHP'li Meclis Üyesi Ahmet Çetin, deprem sonrasındaki çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve desteklerinden dolayı tüm Akyazı halkına teşekkür etti. AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Birincioğlu ise Kızılay Akyazı Şubesi olarak deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak götüreceklerini ifade etti. Gündem dışı konuşmaların ardından 12 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı. Karara bağlanan gündem maddelerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 12'nci maddeler oy birliği ile 7'nci madde ise oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 9'uncu maddesi imar komisyonuna 10 ve 11'inci maddeleri ise hukuk komisyonuna havale edildi.