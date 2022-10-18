Başkan Soykan: “Muhtarlarımız vatandaşla aramızdaki köprüdür”

Belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında muhtarların önemi büyüktür. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlarım” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Akyazı'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Akyazı tören alanındaki çelenk sunma programına Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş'ın çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Sonrasında ise Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş günün anlam ve önemi belirten bir konuşma gerçekleştirdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Ahmet Savaş'ın konuşması ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Tüm muhtarlarımızla dayanışma halindeyiz. Onlardan gelen her türlü talep ve şikayeti değerlendiriyor, yaşanan sıkıntılara birlikte çözüm arıyoruz. 73 mahalle muhtarımızın tamamı ile birlikte vatandaşlarımıza hizmet götürmek için el birliği ile çalışıyoruz. Belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında muhtarların önemi çok büyük. Onlar vatandaşlarımızla aramızdaki köprüdür. Akyazı'nın geleceği için muhtarlarımızla birlikte durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.