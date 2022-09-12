Başkan Soykan, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Akyazı'da yeni eğitim öğretim yılı çalan ilk ders zili ile başladı. Bedilkazancı Şehit Halil Üleç İlkokulu ve Erdoğdu İlkokulu'nu Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Bilal Soykan öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Akyazı'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı çalan ilk ders zili ile başladı. Binlerce öğrencinin ilk ders heyecanı yaşadığı eğitim yılının ilk gününde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Bedilkazancı Şehit Halil Üleç İlkokulu ve Erdoğdu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldular.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yeni eğitim-öğretim döneminde tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, öğretmenlerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Evlatlarımıza verebileceğimiz en büyük armağan eğitimdir. Yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılının; sağlıklı, başarılı, huzurlu ve mutlu geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.