Başkan Soykan: “Tek hedefimiz çok daha güzel bir Akyazı”

Akyazı Belediyesi'nde görevde yükselme sınavı ile müdür olmaya hak kazananlar yeni görevlerine başladı. Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Başarı ekip işidir. Tüm personellerimiz ile birlikte bir bütün halinde tek hedefimiz çok daha güzel bir Akyazı” dedi.

Akyazı Belediyesi'nde çeşitli müdürlüklerde görev değişimi yaşandı. Görevde yükselme sınavında başarılı olan Seçkin Yıldırım Zabıta Müdürlüğü'ne, Serhat Baykal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, Nur Yılmaz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Gökhan Kardeş ise Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından atandı. Bu isimlerin yanı sıra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili görevini yürüten Muhammet Atılgan Fen İşleri ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği görevlerine getirildi. Vatandaşa hizmet noktasında yaşanan değişikliklerin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Soykan, “Tüm personelimiz ile birlikte bir bütün halinde tek amacımız daha güzel bir Akyazı. Görevde yükselme sınavında başarılı olan ve yeni görevlerine başlayan arkadaşlarımızı ziyaret ederek tebrik ettik. Akyazı için daha güzel hizmet için tüm ekip arkadaşlarımızla durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.