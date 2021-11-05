Başkan Soykan: “Tüm yollarımızı güzelleştirerek, halkımızın ayağını toz ve çamurdan kurtaracağız”

Fen işleri ekiplerince 4 gündür devam eden çalışmaları sık sık sahada yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemiz genelinde hemen her mahallemizde mutlaka devam eden bir teknik çalışmamız var. Bu çalışmalarımızı aciliyet ve öncelik sırasına göre planlı ve programlı sürdürüyoruz. Sıcak asfalt bekleyen ve talebi olan tüm mahallelerimizi biliyoruz. Buralar için çalışma plan ve programımız dahilinde gereken yapılacak. Alt yapısı tamamlanmayan yollarımızda ilk olarak gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayacağız sonrasında ise sıcak asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar ilçemiz genelinde 150 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik ve yılsonuna kadar 170 bin ton olmasını hedefliyoruz. İnşallah ilçemiz genelinde tüm yollarımızı sıcak asfalt ile buluşturmak gayesindeyiz. Tüm yollarımızı güzelleştireceğiz, halkımızın ayağını tozdan çamurdan kurtaracağız” dedi.