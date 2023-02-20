Başkan Soykan: “Zor günleri birlikte aşacağız”

Dayanışmanın ve kardeşliğimizin gücüyle zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan Yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Çakmak ile birlikte yardım çalışmaları için yeniden deprem bölgesine gitti. Bölgedeki çalışmalara katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hatay ve Kahramanmaraş'ın ilçelerinde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Devletin tüm imkânları ile birlikte bölgede olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “Yaraların bir nebze de olsa sarılabilmesi için tüm kurumlarımız seferberlik halinde çalışmalarını sürdürüyorlar” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Asrın felaketinin yaşandığı bu topraklardaki acıyı tarif edebilmek mümkün değil. Dayanışmanın ve kardeşliğimizin gücüyle zor günleri birlikte aşacağız inşallah. Bu süreçte gönüllere dokunmak, yüzlerde tebessüm oluşturmak, devletimizin varlığı ile insanımızı mutlu etmek bizim görevimiz. Depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların acılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Rabbim, tüm afetzede vatandaşlarımızın yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte bölgedeki çalışmaları da inceleyen Başkan Soykan, “Yaraları sarmak için tüm kurumlarımız gayretle çalışıyorlar. Devletimiz tüm imkan ve şefkatiyle milletinin yanında. Akyazı Belediyesi olarak biz de bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7 personelimiz Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde muhtemel salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyorlar. Yol süpürme aracımız da yine çadır kentlerde temizlik çalışmalarına katılıyor. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.