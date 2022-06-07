Başkan Soykan'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret

Başkan Soykan, Ankara temasları çerçevesinde MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy'u da ziyaret etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçedeki çalışmalarının yanı sıra Ankara temaslarına da devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden Başkan Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ziyaret etti. İlçe adliyesinin genel durumu ve yürütülen diğer çalışmalarla ilgili görüşmede bulunan Başkan Bilal Soykan, misafirperverliğinden dolayı Bakan Bozdağ'a teşekkür etti.

Başkan Soykan, “İlçemiz için Ankara temaslarımızı sık sık sürdürüyoruz. Bugün de Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte TBMM'de Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın ziyaret ettik. İlçemizin ihtiyaçlarını kendisine ilettik. Sayın bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Akyazılı hemşerilerimize selamlarını da gönderdi” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e de teşekkür eden Başkan Soykan, “Bizlerin her zaman yanında olan ve çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Milletvekilimize ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ankara temaslarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaretinin ardından MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ile devam etti. Bülbül ve Ersoy'u makamlarında ziyaret eden Başkan Soykan çalışmalarında başarılar diledi.