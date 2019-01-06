Başkan Toçoğlu: "Akçay Barajı ile Musluklara tertemiz kar suları ulaşacak"

Akçay Barajı Projesinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Şehrimiz uzun yıllar hizmet sunacak, büyük artıları olan, her türlü çevresel riskten uzak bir ortamda toplanan tertemiz kar sularını musluklara ulaştıracak, kendi enerjimizi üretme yolunda büyük bir değer katacak önemli bir yatırıma yakın bir zaman içerisinde kavuşacak” dedi.

Başkan Toçoğlu, barajın su toplayacağı havzanın yanı sıra HES, köprü, isale hattı ve su alma yapısı gibi imalatların da bulunduğunu aktardı. Bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk barajı tamamlayarak şehre kazandırmak için artık son aşamada olduklarını söyleyen Toçoğlu, "Bilindiği üzere Akçay Barajı çok yönlü ve şehrin birçok bölgesinde dev imalatları olan büyük bir proje. Şu anda gövdenin bulunduğu Pamukova'nın Eskiyayla bölgesinde çok az bir işimiz kaldı. Akçay Barajı şantiyemizde önümüzdeki günlerde diğer tüm çalışmaları da gerçekleştirerek barajımızı su tutmaya hazır hale getireceğiz. Bunun yanı sıra bölgeden aldığımız suları Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracak 55 kilometre uzunluğundaki isale hattının çalışmaları Arifiye'de devam ediyor. Bu hattı da kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Sapanca gölü ve Akçay barajından temiz elektrik üretileceğine değinen Başkan Zeki Toçoğlu, "Akçay Barajı ile Sapanca Gölü'ne önemli bir alternatif oluşturmanın yanı sıra temiz enerji de üreteceğiz. Barajın isale hattı üzerine kuracağımız 3 HES'ten İkramiye HES'te dolgu tamamlandı. Betonarme imalatlarına başlayacağız. İkramiye'de eski köprünün yerine inşa ettiğimiz 19 buçuk metre uzunluğundaki yeni köprünün imalatları büyük oranda bitti. Hacımercan HES'te çevre kotuna kadar olan betonarme imalatlar tamamlandı. Üst yapı betonarme imalatları ve basınçlı suyu türbinlere aktaracak cebri boru branşman imalatları sürüyor. Santral binası tamamlanma aşamasında olan Hızırilyas HES'te de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Açıklamasına devam eden Toçoğlu, "Şehrimiz uzun yıllar hizmet sunacak, büyük artıları olan, her türlü çevresel riskten uzak bir ortamda toplanan tertemiz kar sularını musluklara ulaştıracak, kendi enerjimizi üretme yolunda büyük bir değer katacak önemli bir yatırıma yakın bir zaman içerisinde kavuşacak. Bizler büyük düşünmeye, sadece günü kurtaran değil, geleceğe basamak oluşturacak işler üretmeye, suyun izinden gitmeye devam edeceğiz. İnşallah Ballıkaya Barajı ve Çamdağı Barajının da tamamlanmasıyla Sakarya, ilerleyen yıllarda su konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacak" ifadelerini kullandı.