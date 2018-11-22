Başkan Toçoğlu, Arifiye'de gençlerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye'de gençlerle bir araya geldi.

Arifiye Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, AK Parti Arifiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Can Tanç, teşkilatın genç üyeleri ile Arifiye'nın farklı mahallelerinden gençler yer aldı. Gençler adına söz alan Tanç, Başkan Toçoğlu'na katılımları ve destekleri için teşekkür etti.

Gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Biz bir misyonu temsil ediyoruz. Normal bir siyasi partiden ziyade, kökü eskilere dayanan, çeşitli badirelere göğüs gererek milletimize hizmeti şiar edinen bir partiye mensubuz. Biz her anımızı bu misyona uygun bir şekilde çalışarak geçirmeliyiz. Hamdolsun geride bıraktığımız süreçte şeffaf olduk, şaibeye karışmadık. İyiyi, doğruyu ve güzeli savunduk. Belediyecilikte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. 16 ilçemize hizmet götürüyoruz. Şehrin altyapısını tamamen yeniledik. Üstyapıda örnek çalışmalara birlikte imza attık” dedi.

Başkan Toçoğlu, “Arifiye'nin geleceğine katkı sunacak yatırımları hayata geçiriyoruz. Toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Arifiye Park'ı kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yine ilçe ulaşımına alternatif oluşturacak yeni bir duble yol çalışması başlattık. Nehirkent bölgesinde köprü inşa ediyoruz. Kirazca'da bölgenin en büyük hal kompleksini hizmete alacağız. Asfalt çalışmalarımız da programımız dahilinde sürüyor” diye konuştu.

Hizmetlerin devamı için istikarın önemine vurgu yapan Başkan Toçoğlu, “Mahalli seçimler için yeni bir yola çıkıyoruz. Güçlü yerel yönetimler hizmetlerin devamı için büyük bir öneme sahip. Ülkemizin geçtiği yeni sistemi de yerelde elde edeceğimiz başarıyla taçlandırmalıyız. Hep birlikte gayret gösterelim. İnşallah yerel seçimlerde de şehrimizden güzel bir oy oranı elde ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, milletimize, memleketimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın” şeklinde konuştu.