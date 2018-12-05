Başkan Toçoğlu: "Birlikteliğimizle kazanan Sakarya oldu"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Sandalyeciler ve Mobilyacılar Esnaf Odası'nın üyeleriyle bir araya geldi.

Oda Başkanı Muhittin Kılıç ve esnaf üyelerinin yanı sıra Süpürgeci esnafı da ziyarette yer aldı. Mobilyacılar Odası Başkanı Muhittin Kılıç, “Mobilyacılar Odamıza bağlanan Süpürgeciler Odamız ile sizleri ziyaret ederek teşekkürlerimizi iletmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, odalarımızın her ihtiyacında bizlerin yanında olarak bizlere önemli desteklerde bulundu. Odalarımız adına şehrimizin ağabeyi Toçoğlu'na görev süresi boyunca hayata geçirdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Uyum ve birliktelikle kazanan Sakarya'nın olduğunu belirten Başkan Toçoğlu,“Büyükşehir Belediyesi olarak göreve ilk başladığımız dönemde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan Süpürgeciler esnafımıza yakışır bir site hayata geçirdik. Süpürgeci esnaf kardeşlerimizin atıl durumdaki çalışma şartlarını bu site ile modernize ettik. Kaynarca'da kurulacak olan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ne ise desteklerimiz devam ediyor. Esnafımızla yakaladığımız uyum ve birliktelikle kazanan Sakarya oldu. Hayata geçirdiğimiz projelerle esnafımızla birlikte hareket ettik, istişare kültüründen kopmadan çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah şehrimizde yakalanan bu uyum Sakarya'yı daha da ileriye taşıyacaktır” diye konuştu.