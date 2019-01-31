Başkan Toçoğlu: “Bisiklet sporunda örnek şehir Sakarya'dır”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içerisinde yer alan sosyal tesis ‘Bisiklet Kahvesi'ni ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin yeni yaşam ve spor alanı olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni ziyaret etti. Alan içerisindeki sosyal tesis ‘Bisiklet Kahvesi'nin açılışının ardından işyeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Zeki Toçoğlu'na Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar da eşlik etti. Toçoğlu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin bölgenin yeni gözdesi olduğunu ifade etti.

“Türkiye'ye örnek proje”

Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni ziyaret ettik. 2020 yılında bisiklet sporunun en büyük organizasyonlarından olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağımız proje Türkiye'ye örnek oldu. Çok şükür çalışmamız hem bölge vatandaşlarımız hem bisiklet camiası tarafından beğeni kazandı. Projemizin içerisinde de Bisiklet Kahvesi isimli yeni bir mekan hizmete başladı. Hayırlı olmasını diliyor, bereketli ve bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.

“Bisiklette marka şehir Sakarya”

Sakarya'nın bisiklette marka şehir olma yolunda önemli bir konumda olduğunu ifade eden Başkan Toçoğlu, “Bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz. Şehrimizde bisiklet kullanımını arttıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bisiklet yolu ağımızı arttıyoruz. 100 yeni akıllı bisikleti hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Öte yandan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü'ne uzanacak yeni bisiklet yollarımızın ilk etabında da çalışmalarımız başladı. İnşallah Sakarya bisiklette marka şehir olacak” diye konuştu.