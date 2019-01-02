Başkan Toçoğlu, BMC arazisinde incelemelerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 13 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılacak BMC Fabrikası'nın kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve şantiyede görevli ekipler eşlik etti. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “BMC'nin şehrimizde yapacağı savunma sanayi yatırımının temeli 13 Ocak Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak. Biz de bu önemli gün öncesinde Karasu İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bölgede incelemelerde bulunduk. Alanın hazırlanması için gereken desteği sağlayacağız. İnşallah Türkiye'nin en stratejik yatırımı şehrimizde hayat bulacak” dedi.

Sakarya'nın, yerli ve milli yatırımın adresi olacağını söyleyen Başkan Zeki Toçoğlu, “Yeni yatırım ile savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanlar yerli üretimle elde edilecek. Sadece şehrimiz için değil, ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir yatırım. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yatırımın stratejik önemini her fırsatta dile getiriyor. Şimdi bu yeni yatırımın 13 Ocak Pazar günü temeli atılacak. Hem şehrimiz iş istihdamı artacak hem de Sakarya yerli ve milli yatırımın adresi olacak. Bu konuda bizde üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.