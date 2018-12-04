Başkan Toçoğlu, Büyükşehir Basketbol yönetimi ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar'ın da yer aldığı buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, basketbol takımının son durumuna ilişkin bilgiler aldı. Kulüp Başkanı Adil Köseoğlu, “Kulüp olarak bir süreçten geçiyoruz. Bugüne kadar takımımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederiz. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, yeniden yükselişe geçeceğimize inanıyoruz. Selçuk hocamızın ardından yine ligimizin iyi antrenörlerinden Ozan Bulkaz'a takımımızı emanet ettik. 5 Aralık Çarşamba günü Sakarya Spor Salonu'nda İBB'yi ağırlayacağız. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılan taraf takımımız olacak” dedi.

Basketbol takımının bu Sakarya için büyük bir kazanım olduğunu söyleyerek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, “Bundan birkaç yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak yolculuğuna başlayan Büyükşehir Basketbol, bugün şehirde farklı bir hava oluşturdu. İlk kez katıldığımız Süper Lig'de playofflara kaldık, bu yıl Avrupa'da oynadık. Takip ettiğim karşılaşmalarda da dikkat ediyorum; gençler, çocuklar, kadınlar, aileler hep birlikte mücadeleyi izliyor. Bu gerçekten çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Takımın yanında olunması gerektiğini belirten Toçoğlu, “Bu seviyelerde devamlılık sağlayabilmenin bir ekonomisi var. Bu süreç kulüp yönetimimizin özverili çalışmalarıyla bir yere kadar taşınabilir. Dolayısıyla şehir olarak kısa sürede bize büyük bir gurur yaşatan, şehirde basketbol kültürü oluşmasını sağlayan, şehrimizin adını Avrupa'da ekranlara taşıyan takımımızın yanında olmalıyız” şeklinde konuştu.