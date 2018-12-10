Başkan Toçoğlu Dükkan54'ü ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Dükkan54'ü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Cevat Ekşi'nin de yer aldığı ziyarette Dükkan54'ten alışveriş yaparak Sakaryaspor'a olan desteğini yineleyen Başkan Toçoğlu, Sakaryaspor sevdalılarını Dükkan54'e davet etti. Toçoğlu, haftasonu oynanacak Samsunspor karşılaşması için de taraftarlara çağrıda bulundu: “12 haftalık yenilmezlik serisini Samsunspor karşısında da sürdürüp ilk yarıyı lider tamamlayacağımıza inanıyorum. 16 Aralık Pazar günü kendi saha ve seyircimizin önünde oynayacağımız bu önemli mücadeleye tüm taraftarlarımızı davet ediyorum” dedi. Kulüp Başkanı Ekşi ise destekleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu'na teşekkür etti.

“Şampiyonluk için desteğe devam”

Toçoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan takımımız 12 haftalık yenilmezlik serisine sahip. Bu haftasonu ise Samsunspor karşısında çok önemli bir mücadeleye çıkacağız. Hemen arkamızda yer alan Karadeniz temsilcisini mağlup ederek hem aradaki puan farkını açacak hem de ilk yarıyı lider tamamlayacağız. Bu kritik karşılaşma için tüm Sakaryaspor sevdalılarını tribünlere, takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnşallah taraftarlarının desteğini arkasına alan takımımız Samsunspor engelini de geçerek yenilmezlik serisini sürdürecektir” dedi.