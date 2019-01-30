Başkan Toçoğlu: “İçmesuyumuz 100 yıl güvence altında olacak”

Rüstem Keleş ile birlikte Pamukova'da yapımı süren Akçay Barajı'nı ziyaret etti.

140 milyonluk yatırım bedeliyle şehrin en büyük projelerinden birisi olan barajın önemini vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Dünya genelinde nüfusun artması, kirli sanayileşme ve iklim değişiklikleri gibi birbirini etkileyen nedenlerle azalan temiz su kaynakları, her geçen gün daha da büyük önem kazanıyor. Bu anlamda geleceğe sorunsuz bir Sakarya bırakmak hedefiyle erkenden attığımız bu tarz adımlar, uzun yıllar boyunca bu şehirde yaşayacak insanlara büyük faydalar sağlayacak. İçmesuyumuz 100 yıl güvence altında olacak” dedi.

Sapanca Gölü'nün çevresiyle birlikte doğa harikası bir değer olduğunu belirten Başkan Toçoğlu, “Turistik yönden cazibesi oldukça yüksek. Ancak bu cazibenin sürdürülebilmesi gölün çevresiyle birlikte korunmasından geçiyor. En büyük içmesuyu kaynağımız Sapanca Gölü. Onu gözümüz gibi koruyor, temiz kalması ve su bütçesinin uygun şekilde kullanılması için tüm gayreti gösteriyoruz. Akçay Barajı bu anlamda da önemli bir misyon üstlenecek. Barajımız tamamlandığında Sapanca Gölü'nden şehrimize verdiğimiz suyun ciddi orandaki bir kısmını artık kullanmayacağız. Bu sayede Sapanca Gölü'nden Çark Deresi'ne daha fazla su verebilecek, göldeki suyun daha sık yenilenmesini sağlayacağız. Bu da hem gölde hem de deredeki canlı yaşamına çok olumlu yansıyacak” diye konuştu.

Barajdaki çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ise, “Projemizin baraj bölgesindeki çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Ön yüz kaplamamız, bazı hafriyat işlemleri ve dolu savakta biraz çalışmalar kaldı. Allah nasip ederse bu yılın sonuna kadar buradaki tüm çalışmaların tamamlanmasını öngörüyor, bu aylardan sonraki yağışları barajımızda tutmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene bu tarihlerde Akçay Barajı'nda sular yükselmeye başlayacak” şeklinde konuştu.