İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Toçoğlu: “Milli yüzücümüzle gurur duyduk”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Milli yüzücü Batuhan Ecrin Pınar ile buluştu.



Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) gerçekleştirilen ziyarette Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Antrenör Sinan Ölüş, Milli Yüzücü Batuhan Ecrin Pınar ve Murat Uslu yer aldı. Başkan Toçoğlu, Gebze'de Türkiye Büyükler Açıksu Rekoru elde eden Pınar'ı tebrik ederek hediye takdim etti. Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporu önceledik. Sporcularımıza destek sunduk. İlçelerimize gençlerin rahatlıkla spor yapabileceği spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde yetişen sporcularımızın milli formayla ülkemizi temsil ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



Sakarya'nın sporcu şehri olmaya devam edeceğini belirten Toçoğlu, “Milli yüzücü Batuhan Ecrin Pınar Gebze'de Türkiye Büyükler Açıksu rekoru kırarak Sakaryamıza başarıyla döndü. Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Henüz 15 yaşında olan Ecrin kardeşimizin diğer sporcu arkadaşlarımıza da güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İnşallah Sakarya sporcu şehri olmaya davam edecek” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.