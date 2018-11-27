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Başkan Toçoğlu, oğlunun avukatlık yemin törenine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, oğlu Gani Toçoğlu’nun Avukatlık yemin törenine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, oğlu Gani Toçoğlu'nun Avukatlık yemin törenine katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Barosu'nda gerçekleştirilen programda oğlu Gani Toçoğlu'nun Avukatlık yemin törenine katıldı. Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, Baro Eski Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu'nun da yer aldığı törende edilen Avukatlık yeminin ardından avukatlara belgeleri takdim edildi. Sakarya Barosu'nda gerçekleştirilen programda oğlu Gani Toçoğlu'nun Avukatlık yemin töreninin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Başkan Toçoğlu, “Bugün hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Evladım Gani Toçoğlu yemin ederek Avukatlık görevine başlamış oldu. Rabbim yaptığımız her işi layıkıyla yapmayı, hakka, hukuka uygun davranmayı ve dürüst kalmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.


Yemin töreninin ardından duygularını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Başkan Toçoğlu, “Bugün hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Biz inanan insanlarız; Rabbim neyi nasip ettiyse ona şükrederiz. Bugün Türkiye'de ve İngiltere'de hukuk tahsili yapmış evladım Gani Toçoğlu yemin ederek Avukatlık görevine başlamış oldu. Rabbim yaptığımız her işi layıkıyla yapmayı, hakka, hukuka uygun davranmayı ve dürüst kalmayı nasip etsin” dedi.


Her insanın hayatı boyunca güzel anılması gerektiğini belirten Zeki Toçoğlu,“Hayat uzun bir maratondur. Bu süreçte birçok şey ile karşılaşırsınız. Önemli olan bu süreçleri hakkıyla sürdürmektir. Ne yaparsanız yapın geriye dönüp baktığınızda nasıl anıldığınızdır değerli olan. Tek derdimiz gökkubbede hoş bir sada bırakmaktı. Bırakabildiysek ne mutlu bizlere. Tertemiz duygularla başladığımız serüvenimizi aynı duygularla nihayete erdirmenin hazzı ve huzuru içindeyim. Rabbim bizi her şartta iyi kalan ve Allah'ın ipine sıkı sıkıya bağlı kalan kullarından eylesin” diye konuştu.

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